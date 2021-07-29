Палата представителей США приняла решение о прекращении военной помощи Азербайджану

Палата представителей США приняла внесенную конгрессменом Фрэнком Паллоне поправку, согласно которой США приостанавливают военную помощь Азербайджану. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

До принятия поправки Фрэнк Паллоне выступил с заявлением, в котором представил провокационные действия азербайджанских вооруженных сил на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы, совершенные 28 июля, в результате которых были убиты 3 армянских военнослужащих: «Сегодняшнее нападение Азербайджана является частью плана по захвату армянских земель и подрыву демократии в стране. Если эту агрессию и дальше игнорировать, они продолжат свои атаки со смертельными исходами. Предложенный мной законопроект об изменении расходов Палаты представителей является сигналом к прекращению финансирования азербайджанских сил», - сказал Фрэнк Паллоне.

Как сообщает «Голос Америки», в изменении, представленном Фрэнком Паллоне, говорится: «Азербайджану не будет предоставляться финансирование ни через программу «Международного военного образования и обучения», ни через программу «Внешнее военное финансирование».

Отмечается, что это положение не блокирует предоставление дискреционной военной техники, которая может быть передана Департаментом обороны в соответствии со статьей 333 законов США.

Как сообщили в вашингтонском офисе Армянского национального комитета Америки, сейчас ведутся работы и в этом направлении.