Правительство Армении намерено закупить вакцины против коронавируса Sinopharm и Pfizer/BioNTech

Правительство Армении намерено закупить вакцины против коронавируса Sinopharm (Китай) и Pfizer/BioNTech (Германия-США-Китай). Как сообщает Арменпресс, этот вопрос включен в повестку дня заседания правительства Армении 29 июля.

Минздрав получил возможность закупить вакцины производства китайской компании Sinopharm и немецкой компании Pfizer, в результате чего доля вакцинированных граждан в общей численности увеличится на 10% (500 тыс доз на 250 тыс человек, в 2-х дозах).

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать эти вакцины в чрезвычайных ситуациях, а вакцина Sinopharm также применима для людей в возрасте от 3 до 17 лет.

На закупку этих вакцин правительство выделит из резервного фонда правительства Армении около 3 млрд 459 млн драмов.

В настоящее время для вакцинации от коронавируса используются в Армении российский Sputnik V, британо-шведский AstraZeneca и китайский CoronaVac.