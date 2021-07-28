Литва передаст Армении 27,5 тыс доз вакцины AstraZeneca 

Литва передаст тысячи доз вакцины AstraZeneca Украине, Молдове и Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Общественная телерадиокомпания Литвы.

В частности, 28 июля правительство Литвы утвердило решение об отправке в Армению 27 500 доз вакцины. 131 тысяча и 26,5 тысяч доз будут отправлены соответственно в Украину и Молдову.