Литва передаст Армении 27,5 тыс доз вакцины AstraZeneca
Литва передаст тысячи доз вакцины AstraZeneca Украине, Молдове и Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Общественная телерадиокомпания Литвы.
В частности, 28 июля правительство Литвы утвердило решение об отправке в Армению 27 500 доз вакцины. 131 тысяча и 26,5 тысяч доз будут отправлены соответственно в Украину и Молдову.
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