Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. В список не включены энциклопедии. Данные списка составлены по итогам продаж за июнь.

На первом месте сборник Гарегина Нжде “Необразумивающийся народ”. В статьях и размышлениях, включенных в этот сборник, Нжде обращается к армянской молодежи, стремящейся к самопознанию. Он размышляет о нашем менталитете, нашей исторической миссии, наших возможностях в регионе. Говоря о будущих войнах, Нжде поощряет создание военной промышленности в Армении. Коллективную борьбу нашего народа он считает приоритетной, потому что в этом “мы сильнее временных невзгод”.

На втором месте - книга канадского писателя Робина Шармы “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

Книга Роберта Кочаряна “Жизнь и свобода” на третьем месте. Экс-президент Армении и Нагорно-Карабахской республики в своей книге затрагивает самые сложные страницы новейшей истории армянского народа. В книге нашли место неопубликованные до сих пор сведения и ранее зашифрованные документы, а также исторические фотографии из архива Роберта Кочаряна.

Книга Робина Шармы “Кто заплачет, когда ты умрешь» занимает четвертое место. В своем очередном бестселлере Робин Шарма пытается очень ясным и понятным языком донести до читателя довольно глубокие мысли. Откройте для себя свое призвание, выработайте собственное мировоззрение, управляйте своим временем, ищите высший смысл своей деятельности, серьезно относитесь к постановке целей, станьте исполнительным директором своей жизни. Цель жизни - целенаправленная жизнь.

На пятом месте книга “Где мой сыр?” Спенсера Джонсона? Это одна из самых читаемых в мире книг, история об изменениях, действие которой разворачивается в лабиринте, где с четырьмя героями книги происходят метаморфозы. Автор, таким образом, представляет наше собственное поведение. Автор книги, доктор Спенсер Джонсон, написал, казалось бы, простую историю, но она содержит очень мощное послание, которое может радикально изменить наше восприятие перемен.

На шестом месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

На седьмом месте другой бестселлер Робина Шармы - “Лидер без титула”. Робин Шарма - один из самых известных специалистов в области мотивации, лидерства и саморазвития. Эта книга была опубликована на многих языках по всему миру и разошлась тиражом в миллионы экземпляров. Если кто-то хочет добиться успеха, он должен прочесть эту книгу. Она учит поступать правильно, делать день целенаправленным.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на восьмом месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Гарри рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

На девятом месте - “Право на борьбу” Монте Мелконяна. “Право на борьбу” вобрала все произведения, статьи и письма Монте Мелконяна, написанные Национальным героем в 1981-1991 годах, в годы подполья и заключения, о движении за независимость Армении и Арцаха. В ней затронуты проблема Арцаха, передел Армении, освобождение Армянской родины, оставшейся в Турции, вопросы переселения армян диаспоры на эти земли и установление политического суверенитета. Вопросы, которые Монте преподносит с методологической, стратегической и организационной точек зрения.

Книга Эшли Вэнса “Илон Маск” на десятом месте. Биография Илона Маска - это новый взгляд на жизнь одного из самых интересных, непредсказуемых и амбициозных предпринимателей Кремниевой долины. В книге представлен непростой этап возрождения американского изобретения. Илон Маск, бизнесмен и новатор, основавший SpaceX, Tesla и SolarCity, он предстает перед читателем со своим уникальным видением будущего. Вэнс подробно описывает трудное детство Маска в Южной Африке, его переезд в Соединенные Штаты и головокружительный успех после труднейших ситуаций.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).