В Гюмри на средства Фонда «Айастан» строится два многоквартирных дома и детский сад

В Гюмри на средства Всеармянского фонда «Айастан» началось строительство двух многоквартирных домов на 36 семей и детского сада на 50 детей. Как сообщает Арменпресс, строительство реализуется в рамках программы «Наш Гюмри». Директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян 28 июля посетил Гюмри для ознакомления с работами.

В результате реализации проекта будет решена проблема размещения 36 семей, проживающих в аварийных коттеджах, которые начнут новую жизнь в комфортабельных и меблированных квартирах. Решением Совета старейшин Гюмри для реализации программы в районе Муш-2 выделено 5 800 квадратных метров земли, из которых общая площадь застройки составляет 4 200 квадратных метров. Будет создана и зеленая зона. Бенефициары будут отобраны муниципалитетом Гюмри и Ширакской областной администрацией, в основном из социально незащищенных кругов. Квартиры и детский сад будут обеспечены солнечной энергией, благодаря чему расходы на электроэнергию жителей дома значительно будет сокращено. Установка солнечных панелей на крышах домов осуществится в рамках программ Всеармянского фонда «Айастан». Также будет решена и проблема трудоустройства жителей района. На чердаках домов будут размещены мастерские, где специалисты разных специальностей проведут тренинги для жителей района, дав им возможность получить новую профессию или работу.

«Строительство планируется завершить в следующем году, но строительная компания работает достаточно быстро, возможно строительство завершится в конце этого года или в начале следующего года. Я очень доволен качеством и темпами. Хорошая новость заключается в том, что есть планы построить еще два жилых дома, часть из которых будет передана семьям погибших и получивших инвалидность военнослужащих. Планируется, что в новостройках будет 60 квартир, не менее 25 из которых будут переданы этим семьям», - сказал Айкак Аршамян.

«На первом этаже есть участки, которые мы постараемся сдать в аренду и направить деньги на охрану зданий. В то же время на дополнительных этажах над зданиями мы хотим разместить студии для временного проживания художников. Любой художник, живописец или скульптор, который захочет, сможет приехать и пожить здесь полгода, и дети, живущие в этом доме, с детства будут и ближе к искусству», - сказал Айкак Аршамян.

Программа начата в 2019 году, благодаря телемарафону, организованного ARTN TV в Лос-Анджелесе и усилиями филиала Всеармянского фонда «Айастан» в США, а также постоянного партнера фонда ACBA Bank. К телемарафону присоединились и другие доноры из Армении и диаспоры.

Детский сад будет построен на средства филиала Всеармянского фонда «Айастан» во Франции.

Арменуи Мхоян