Министры обороны ШОС обсудят вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе

Министры обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на совещании в Душанбе в среду обсудят вопросы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сегодня на совещании министров обороны государств - членов ШОС мы подробно обсудим вопросы региональной безопасности и возможные меры по ее обеспечению", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Министр обороны России отметил также, что у Москвы и Душанбе имеются общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

"Исходя из этого выстраиваем сотрудничество наших оборонных ведомств", - сказал Шойгу.