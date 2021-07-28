«Арарат» выехал в Польшу

Команда ереванского «Арарата» утром 28 июля прямым рейсом вылетела в польский город Вроцлав.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Завтра, 29-го июля, в 22:00 по ереванскому времени состоится матч второго квалификационного тура Лиги конференций УЕФА «Шленск» (Вроцлав) - «Арарат» (Ереван).

«Арарата» отправился на матч, имея в составе следующих футболистов:

Вратари:

Всеволод Ермаков, Арман Симонян;

Защитники:

Грайр Мкоян, Хуан Браво, Марко Прлевич, Жирайр Маргарян, Ованнес Назарян, Роберт Акопян;

Полузащитники:

Давид Маноян, Эдгар Малакян, Димитрие Побулич, Алик Аракелян, Игорь Станоевич, Эрик Варданян, Алий Исах, Гор Малакян;

Нападающие:Мори Коне, Размик Акопян, Якуба Силуэ.

Напомним, что прошедший 22-го июля в Гюмри матч завершился со счетом - 2:4.