«Арарат» выехал в Польшу
Команда ереванского «Арарата» утром 28 июля прямым рейсом вылетела в польский город Вроцлав.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Завтра, 29-го июля, в 22:00 по ереванскому времени состоится матч второго квалификационного тура Лиги конференций УЕФА «Шленск» (Вроцлав) - «Арарат» (Ереван).
«Арарата» отправился на матч, имея в составе следующих футболистов:
Вратари:
Всеволод Ермаков, Арман Симонян;
Защитники:
Грайр Мкоян, Хуан Браво, Марко Прлевич, Жирайр Маргарян, Ованнес Назарян, Роберт Акопян;
Полузащитники:
Давид Маноян, Эдгар Малакян, Димитрие Побулич, Алик Аракелян, Игорь Станоевич, Эрик Варданян, Алий Исах, Гор Малакян;
Нападающие:Мори Коне, Размик Акопян, Якуба Силуэ.
Напомним, что прошедший 22-го июля в Гюмри матч завершился со счетом - 2:4.
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