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Газета «Айастани Анрапетутюн»: Вашингтон и Париж усиливают давление на Баку

Газета «Айастани Анрапетутюн»: Вашингтон и Париж усиливают давление на Баку

«С разницей в два дня, 23 и 26 июля, послы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франции и США, заявили о необходимости долгосрочного и фундаментального политического решения нагорно-карабахского конфликта. Послы отметили необходимость скорейшего возобновления переговоров в рамках Минской группы. Существенной особенностью их заявлений является то, что, события на армяно-азербайджанской границе они напрямую обусловили неурегулированным статусом Арцаха».

.Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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