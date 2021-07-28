Газета «Айастани Анрапетутюн»: Вашингтон и Париж усиливают давление на Баку

«С разницей в два дня, 23 и 26 июля, послы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франции и США, заявили о необходимости долгосрочного и фундаментального политического решения нагорно-карабахского конфликта. Послы отметили необходимость скорейшего возобновления переговоров в рамках Минской группы. Существенной особенностью их заявлений является то, что, события на армяно-азербайджанской границе они напрямую обусловили неурегулированным статусом Арцаха».

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