Парламентские делегации Армении, Азербайджана и Грузии постараются решить проблемы: глава ПАСЕ

Парламентские делегации Армении, Азербайджана и Грузии постараются решить проблемы, и Грузия будет играть здесь ведущую роль. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на 1tv.ge, об этом заявил находящийся с официальным визитом в Грузии председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс.

«Первый пример, который важен для всех, - это региональная позиция Грузии в отношениях с Азербайджаном и Арменией. Мы все согласны с тем, что мы выступим с инициативой, когда делегация присоединится к парламентским делегациям в контексте объединения парламентской дипломатии. Парламентские делегации Азербайджана, Армении и Грузии постараются решить вопросы, в которых Грузия будет играть ведущую роль», - сказал Рик Дамс.