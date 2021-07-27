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В центре Стамбула в перестрелке погибли три человека

В центре Стамбула в перестрелке погибли три человека

Три человека были убиты и один получил ранения при перестрелке в центре Стамбула. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает газета Milliyet.

Отмечается, что перестрелка произошла в ходе драки между двумя группами мужчин в стамбульском районе Бейоглу. Один из мужчин был ранен в ногу, после чего он убил трех человек. Он был задержан прибывшими на место происшествия полицейскими и доставлен в больницу.


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