Температура воздуха в Армении днем 28 июля снизится на 6 - 8 градусов

В Армении 27, 29, 31 июля в отдельных регионах, 28 июля, 1 августа в большинстве районов, преимущественно днем и ночью ожидаются дожди с грозами, местами возможен и град. Об этом «Арменпресс» уведомился с сайта МЧС.

30 июля осадков не будет. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 18 - 23 м/с.

Температура воздуха днем 28-го понизится на 6 - 8 градусов, затем постепенно повысится на 2 - 4 градуса.

В Ереване 27, 28, 29, 31 июля, 1 августа в вечернее ожидаются дожди с грозами. Во время грозы возможно усиление ветра до 18-20 м/с. 30 июля осадков не будет.