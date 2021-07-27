Черный рынок Азербайджана: куда попадает оружие Запада?: “Bulgarian Military”

В апреле 2021 года президент США Джо Байден приостановил действие запрета на продажу военной техники и боеприпасов Азербайджану. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, экспорт боеприпасов в Баку возможен в поддержку усилий Вашингтона в борьбе с международным терроризмом, но многие эксперты и политики скептически относятся к позиции Белого дома. Конгрессмен США Адам Шифф, критикуя решение о снятии эмбарго на поставки оружия в Азербайджан, заявил, что власти Азербайджана, регулярно получая военную помощь от США, или любого другого государства-члена ЕС, скрывают, что оружие будет направлено против армян Нагорного Карабаха, но также и то, что часть этого оружия продается третьим странам, террористам или на черном рынке.

Болгарская исследовательская и аналитическая платформа военных и оборонных новостей “Bulgarian Military” в статье “Черный рынок Азербайджана: куда попадает оружие Запада?” коснулась факта продажи Азербайджаном оружия на черном рынке, пытаясь понять, насколько целесообразна продажа оружия странами Запада Азербайджану и где и с какими целями оно может получить применение.

“Уже опубликовано много доказательств, свидетельствующих о незаконном обороте оружия на черном рынке Азербайджана. Например, Баку в 2017 году в рамках регулярных военных учений продемонстрировал чешские залповые ракетные установки РСЗО RM-70, которых, по словам чешских официальных лиц, страна просто не могла иметь, учитывая действующее законодательство Чехии. В то время как Армения уже говорила о появлении этих военных систем в Нагорном Карабахе, МИД Чехии официально заявил о невозможности такой сделки. В результате военные эксперты начали высказывать мнение, что боеприпасы были получены незаконным путем», - пишет издание “Bulgarian Military”.

В материале говорится, что у многих аналитиков есть обоснованные подозрения, что Баку поставляет оружие и боеприпасы боевикам Исламского государства в горячих точках Сирии. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева опубликовала статью, содержащую секретную информацию, полученную хакерской группой Anonymous Bulgaria, согласно которой азербайджанские Silk Way Airlines перевозили оружие в Саудовскую Аравию, а из этой страны оружие было передано йеменским просаудовским силам, сирийским джихадистам, в Мали, Буркина-Фасо и в Афганистан.

Примечательно, что эту точку зрения поддерживают и азербайджанские оппозиционные аналитики. Как сообщает “Timeturk”, в Азербайджане сформирована группировка боевиков “Махмут”, которая принимает участие в боевых действиях, направленных против Башара Асада в Сирии. Большая часть оружия, приобретенного такими группами от Азербайджана, не без поддержки турецкой стороны, попадает в руки и “Исламского государства” и таким образом распространяется по всему миру.

Возникает резонный вопрос, нужны ли Соединенным Штатам такие законы, которые легализуют поставки оружия авторитарным режимам. Дэниел Ларисон, американский историк и редактор антивоенного аналитического сайта, убежден, что Соединенным Штатам это не нужно. Он призвал Вашингтон разработать правовые механизмы для запрета поставок оружия НАТО в Азербайджан, поскольку военная помощь Баку представляет собой реальную угрозу ситуации на Кавказе.

То есть, если Соединенные Штаты, европейские страны, действительно хотят оправдать свою приверженность защите прав человека во внешней политике, борьбе с международным терроризмом, они должны начать реформу своих законодательных систем, в частности, чтобы прекратить всякую военную помощь Азербайджану.

В материале платформы также упоминается тот факт, что во время войны 2020 года в Арцахе члены поддерживаемой Турцией боевой группировки Сирии воевали на стороне Азербайджана. По словам Майкла Коффмана, военного эксперта исследовательского центра CNA в Вашингтоне, округ Колумбия, Азербайджан, используя сирийских боевиков, тесно связанных с Исламским государством и террористическими группировками Аль-Каиды в Арцахе, стремился минимизировать свои потери. Элизабет Цуркова, эксперт Центра глобальной политики в Вашингтоне, округ Колумбия, которая опросила десятки сирийцев, участвовавших в конфликте, сказала, что во время недавней войны в Арцахе, особенно во время операций на юге, они использовались в качестве “пушечного мяса”.

Нет сомнений, что турецкие власти вместе с Азербайджаном, открыто используя джихадистов, бросили вызов мировому сообществу. Баку вряд ли удастся очистить свою репутацию от тени сотрудничества с террористами, сотрудничества, направленного на захват Нагорного Карабаха. А партнеры Турции по Североатлантическому альянсу, в свою очередь, должны учитывать, насколько целесообразно дальнейшее военно-техническое сотрудничество с Анкарой, особенно в свете подписания в июне азербайджано-турецкого соглашения о военном сотрудничестве, которое расширяет доступ Баку к современному оружию НАТО. Кто знает, против кого оно может быть использовано завтра?” – так завершается статья на “Bulgarian Military”.