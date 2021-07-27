Армен Саргсян и президент JICA обсудили возможности расширения сотрудничества

Президент Республики Армения Армен Саргсян, находящийся с рабочим визитом в Японии, встретился с президентом Агентства международного сотрудничества Японии (JICA) Китаока Шиничи. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

Агентства международного сотрудничества Японии приветствовал визит президента Саргсяна в Японию, отметив, что их агентство уже много лет сотрудничает с Арменией и он рад обсудить с президентом Армении направления дальнейшего сотрудничества.

Президент Саргсян поблагодарил за работу и программы, реализуемые в Армении при содействии агентства: «Однако все мы живем не ради сегодняшнего дня, а ради завтрашнего. Как президент страны, я предлагаю подумать о завтрашнем сотрудничестве и обсудить, что мы можем сделать вместе», - сказал Армен Саргсян.

Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в области управления стихийными бедствиями, предотвращения стихийных бедствий, а также ряд других направлений сотрудничества в области науки и высоких технологий, туризма.

Президент Саргсян представил информацию о Президентской инициативе АТОМ (Advanced Tomorrow), отметив, что в рамках этой программы развития науки и технологий в нашей стране уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с рядом ведущих мировых технологических компаний, научных кругов и учебных заведений, а также и с японскими компаниями и университетами. «Возможно, нам следует сосредоточиться на экономике, основанной на науке и технологиях, потому что это будущее нашей страны», - сказал президент Саргсян.

Глава Агентства международного сотрудничества отметил, что их структура готова обсуждать пути расширения сотрудничества с Арменией.

Агентство международного сотрудничества Японии (JICA) - правительственное учреждение, целью которого является содействие экономическому и социальному росту в развивающихся странах, а также международное сотрудничество путем обмена знаниями и опытом.