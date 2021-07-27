Токио-2020: Теннисист Карен Хачанов победил и во втором туре

Российский теннисист с армянскими корнями Карен Хачанов продолжает успешные выступления на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Как передает Арменпресс, на проходящих в Токио XXXII летних Олимпийских играх в мужском одиночном разряде член сборной России по теннису Карен Хачанов в матче, длившемся 1 час 22 минуты, победил австралийца Дукворда Джеймса со счетом в двух сетах 5:1, 7:6.

В столице Японии Токио проходит важнейшее спортивное событие четырех лет, в этот раз - пяти лет - XXXII летние Олимпийские игры. Состязания проходят по 33 видам спорта, в 43 спортивных залах, 25 из которых были, 8 построены к Олимпиаде, 10 - временные.

Всего будет разыграно 339 комплектов медалей, что на 33 больше, чем на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. По сравнению с предыдущими играми добавлены следующие виды спорта: карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио оцениваются в 15,4 миллиарда долларов. Эти Олимпийские игры - единственные в истории, на церемонии открытия которых, не было болельщиков.