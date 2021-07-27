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В Матагисе ведутся поиски останков погибших военнослужащих

В Матагисе ведутся поиски останков погибших военнослужащих

Поиски останков погибших и без вести пропавших в ходе военных действий военнослужащих 27 июля одним спасательным отрядом проводятся в направлении Матагиса Мартакертского района, который находится под контролем Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

О результатах Государственная служба по ЧС предоставит дополнительную информацию.

После прекращения огня на оккупированных территориях Арцаха, по последним данным, обнаружены останки 1 615 погибших.


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