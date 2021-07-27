В Матагисе ведутся поиски останков погибших военнослужащих
13:06, 27 Июль, 2021
Поиски останков погибших и без вести пропавших в ходе военных действий военнослужащих 27 июля одним спасательным отрядом проводятся в направлении Матагиса Мартакертского района, который находится под контролем Азербайджана.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.
О результатах Государственная служба по ЧС предоставит дополнительную информацию.
После прекращения огня на оккупированных территориях Арцаха, по последним данным, обнаружены останки 1 615 погибших.
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