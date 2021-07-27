США завершат боевую миссию в Ираке к 31 декабря

Соединенные Штаты намерены завершить боевую миссию своего контингента в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка местных сил безопасности, а также курдских военизированных формирований продолжится. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении двух стран по итогам проведения стратегического диалога. Сопредседателями на встрече выступили госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

"Делегации подчеркнули, что базы, используемые контингентом США и коалиции, являются иракскими и функционируют в соответствии с действующими законами страны. Это не базы США и коалиции, международный контингент присутствует только для поддержки правительства Ирака в борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - отмечается в тексте, опубликованном пресс-службой Госдепартамента.

"Делегации после недавних технических консультаций решили, что сотрудничество в области безопасности будет полностью преобразовано и сосредоточится на подготовке, консультировании и обучении [иракских сил], обмене разведывательной информацией, а к 31 декабря 2021 года в Ираке не останется сил США, участвующих в боевой миссии", - указывается в коммюнике.

Кроме того, американская сторона намерена продолжить оказывать поддержку иракским силам безопасности и курдским формированиям "пешмерга", "для укрепления потенциала с целью противодействия будущим угрозам".