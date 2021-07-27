Газета «Айастани Анрапетутюн»: Защитник Отечества под защитой государства

«Процесс обретения независимости Армении начался с Арцахского движения и продолжался параллельно с освободительной борьбой Арцаха. Создание новой независимой Армении началось с Вооруженных сил, а Республики Арцах - с Армии обороны. И вполне естественно, что в нашем сложном геополитическом регионе Армянский воин должен был быть символом армянских государств. Состоявшиеся и сильные Вооруженные силы во все времена были гарантом сохранения армянской государственности номер один. 44-дневная война еще раз подтвердила эту истину и подчеркнула неизмеримую ценность Армянского воина».

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