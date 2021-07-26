Потушен пожар на нейтральной зоне армяно-азербайджанской границы в селе Ерасх
21:05, 26 Июль, 2021
В нейтральной зоне армяно-азербайджанской границы в селе Ерасх Араратской области вспыхнул пожар.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сигнал поступил в Араратский региональный кризисный центр 26 июля в 17:07.
На место происшествия выехал один боевой расчет из пожарно-спасательного отряда Спасательного управления Араратской области.
Пожар был локализован в 19։25 и потушен - в 19։45.
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