Афганская армия освободила от талибов район в провинции Балх

Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан" район Кальдар в провинции Балх на севере страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает министерство обороны Афганистана.

"Афганские национальные силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы ополченцев освободили сегодня район Кальдар провинции Балх из-под контроля террористов "Талибана". Порядка 20 террористов "Талибана" было уничтожено и более десятка ранено; кроме того, талибы покинули район", - сообщается в заявлении минобороны, опубликованном в Twitter.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.