Власти планируют создать Следственную комиссию НС для изучения обстоятельств 44- дневной Арцахской войны

Партия «Гражданский договор» планирует создать в Национальном Собрании 8-го созыва Следственную комиссию НС для изучения обстоятельств 44-дневной Арцахской войны.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами после встречи избранных депутатов от партии «Гражданский договор» с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном сказал вице-спикер НС Ален Симонян.

«Принято решение о том, что будет создана Следственная комиссия для расследования обстоятельств 44-дневной войны. В этом вопросе мы думаем, что потребуется участие и внепарламентской оппозиции, деятельность этой комиссии не должна ограничиваться силами, которые сегодня представлены в Национальном Собрании. На данном этапе мы еще не обсудили множество деталей», - сказал Симонян.

Он также подчеркнул, что обсуждалась предстоящая работа, а также вопросы, связанные с взаимодействием парламента и правительства. Также были затронуты вопросы, связанные с постоянными комиссиями НС.

На вопрос, была ли затронута пограничная ситуация между Арменией и Арцахом, Симонян ответил отрицательно.

Первое заседание НС 8 созыва состоится 2 августа.