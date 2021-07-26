Обстрелы ВС Азербайджана близ мирных населенных пунктов нарушают права жителей: омбудсмен Армении

Рано утром 26 июля 2021 года, аппарат Защитника прав человека Армении получил тревожные сигналы от мирных жителей о том, что азербайджанские вооруженные силы ведут стрельбу вблизи села Сотк Гегамасарской общины Гегаркуникской области.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, выяснилось, что стрельба велась с позиций азербайджанских вооруженных сил, расположенных на территории ветряных мельниц Соткского перевала в общине Гегамасар Гегаркуникской области и с перерывами продолжалась долгое время. Стрельба велась из оружия разного калибра, кроме позиций вооруженных сил Армении она велись в направлении Соткского рудного месторождения.

Стрельба была отчетливо слышна в селе Сотк и в других частях общины Гегамасар.

Также поступили тревожные сигналы о том, что сотрудники Соткского рудника были эвакуированы из-за обстрелов азербайджанских вооруженных сил и спровоцированной ими напряженной обстановки.

Тот факт, что компания “GeoProMining Gold” ночью была вынуждена прекратить работы рудника из-за стрельбы, свидетельствует о том, что азербайджанские вооруженные силы препятствовали законной предпринимательской деятельности компании, грубо нарушали права ее сотрудников и представляли реальную угрозу для жизни людей.

Защитник прав человека особо отмечает, что территория ветряных мельниц, из которой вели огонь азербайджанские вооруженные силы решением правительства Армении от декабря 2000 года на основании закона Армении «О государственной границе» была передана компании зарегистрированной на территории Армении и с этой компанией был заключен договор аренды сроком на 30 лет - обеспечивая государственную регистрацию имущественного права. То есть, земля на законных основаниях принадлежит зарегистрированной в Республике Армения компании, она была предоставлена в целях производства электроэнергии для строительства или эксплуатации ветряной электростанции.

Компания построила 2 ветряные мельницы на 75 га из указанных 200 га земли. 25 ноября 2020 года азербайджанские вооруженные силы незаконно вторглись на эту территорию, из-за чего компания понесла убыток в размере около 5 000 000 долларов США. Об этом Защитник прав человека сделал специальное заявление 5 февраля 2021 года (https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1515).

Сегодня Защитник прав человека получил тревожные сигналы о том, что 26 июля - ранним утром около 04:00 азербайджанские вооруженные силы также открыли огонь вблизи населенного пункта под названием Саратехи села Верин Шоржа Гегаркуникской области.

В аппарат Защитника прав человека также поступили тревожные сигналы о том, что азербайджанские вооруженные силы, помимо Гегаркуника, 26 июля - около 11:30 открыли огонь вблизи общины Ерасх Араратской области Армении. Стрельба также была слышна и в деревне. Обстрелы возобновились с 15:30 и продолжаются до сих пор.

Факты обстрелов азербайджанцами в непосредственной близости от упомянутых общин Гегаркуникского и Араратского областей Республики Армения наглядно показывают, что в приграничных, в частности - в Гегаркуникском, Сюникском и в последние дни Араратском (например, в селе Ерасх) областях Республики Армения, во всех тех местностях, где азербайджанские военнослужащие находятся вблизи населенных пунктов, их поведение одинаковое: обстрелы, кражи животных, препятствия во время сенокоса и сбора урожая, угрозы и т. д.

Описанные стрельбы еще раз доказывают, что само присутствие азербайджанских вооруженных сил вблизи населенных пунктов Армении, на дорогах между общинами Сюника, в первую очередь является нарушением права на жизнь жителей Армении.

Их действия нарушают право на собственность, свободное передвижение, занятие животноводством, получение семейного дохода и другие жизненно важные права жителей Республики Армения. Они нарушают спокойствие и нормальную жизнь мирного населения.

Факты Азербайджанских обстрелов в Гегаркуникской и Араратской областях 26 июля были также официально подтверждены министерством обороны Армении.