На концерте под открытым небом прозвучат джазовые обработки произведений Арно Бабаджаняна

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Национальный центр камерной музыки выступит 31 июля в 21:00 в парке Дома камерной музыки им. Комитаса с концертом, посвященным 100-летию Арно Бабаджаняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

На концерте выступят Государственный камерный оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян) и трио Ваагна Айрапетяна. В составе трио - Ваагн Айрапетян (фортепиано, вокал), Арман Мнацаканян (ударные), Макар Новиков (контрабас).

Солистами выступят Мавр Мкртчян (баритон), Софья Саядян (сопрано) и Даниел Мелконян (труба). Дирижер концерта - Роберт Млкеян.

Прозвучат джазовые обработки произведений Арно Бабаджаняна джазмена Ваагна Айрапетяна.