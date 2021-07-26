Азербайджанцы взяли в плен жителя села Мачкалашен: Омбудсмен Арцаха

В Офис Защитника прав человека Республики Арцах поступил тревожный сигнал по поводу захвата в плен жителя общины Мачкалашен Мартунинского района. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян.

«В результате сбора фактов выяснилось, что это житель общины Мачкалашен, 1989 года рождения, занимавшийся животноводством.

Об этом власти общины проинформировали российских миротворцев. При их посредничестве ведутся переговоры о возвращении этого человека.

Офис Омбудсмена продолжает следить за этим делом, будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении.