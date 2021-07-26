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В Баку продолжается суд по делу, сфабрикованному в отношении двух армянских военнопленных

В Баку продолжается суд по делу, сфабрикованному в отношении двух армянских военнопленных

26 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное разбирательство по  уголовному делу сфальсифицирпванному в отношении армянского военнопленного Давида Тиграновича Давтяна и Геворга Рубеновича Суджяна.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, Давиду Давтяну и Геворгу Суджяну предъявлены обвинения по статьям 276 Уголовного кодекса Азербайджана (шпионаж), 228 (приобретение или ношение незаконного оружия), 279 (организация вооруженных формирований, или групп, не предусмотренных законом), 318 (незаконное пересечение государственной границы).


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