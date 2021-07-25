Токио-2020. Представитель Японии выиграл первую в истории олимпийскую медаль по скейтбордингу

Представитель Японии выиграл первую в истории Олимпийских игр золотую медаль по скейтбордингу.

Как передает Арменпресс, на XXXII Летних Олимпийских играх, в мужском соревновании по новым видам спорта — по скейтбордингу, приняли участие 8 спортсменов из 6 стран. Золотым призером этого олимпийского вида спорта, проводимого впервые в истории ОИ, стал Юто Хоригомен из Японии. На втором месте — бразилец Кэлвин Хофлер, на третьем — Джаггер Итон из США.

XXXII Летние Олимпийские игры – самое важное спортивное событие четырехлетнего или пятилетнего периода, стартовали в столице Японии Токио. Олимпийские игры в Токио включают 33 вида спорта, соревнования пройдут в 43 спортзалах: 25 из них уже были, 8 только построены, а 10 - временные.

Всего будет разыграно 339 комплектов медалей, что на 33 больше, чем на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. По сравнению с предыдущими Играми добавлены и другие виды спорта — карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио оцениваются в 15,4 миллиарда долларов. Эти Олимпийские игры - единственные в истории, где на церемонии открытия не присутствовали болельщики.