Токио-2020. Следующим соперником боксера Ованнеса Бачкова станет представитель Азербайджана

Следующим соперником члена сборной Армении по боксу Ованнеса Бачкова на Олимпийских играх станет представитель Азербайджана.

Как передает Арменпресс, следующим соперником представителя Армении, чемпиона Европы Ованнеса Бачкова (весовая категория до 63 кг) на соревнованиях в 32-х летних Олимпийских играх в Токио станет Джавид Челебиев из Азербайджана. Поединок состоится 31 июля и начнется в 07:36 по ереванскому времени.

Член сборной Армении по боксу, чемпион Европы Ованнес Бачков с победы начал выступления на 32-х летних Олимпийских играх. Бачков вступил в борьбу в весовой категории 63 кг против Райана Алстона из Антигуа и Барбуды. Армянский боксер победил со счетом 5: 0.