Боксер Ованнес Бачков победно стартовал на 32-х летних Олимпийских играх.

Член сборной Армении по боксу, чемпион Европы Ованнес Бачков победно начал выступления на 32-х летних Олимпийских играх.

Как передает Арменпресс, Бачков вступил в борьбу (в весовой категории 63 кг) против Райана Алстона из Антигуа и Барбуды. Армянский боксер победил со счетом 5: 0.

26 июля — член сборной Армении по боксу Корюн Согомонян (52 кг) поборется за медали. Турнир по боксу начнется в 06:00 по ереванскому времени. В этот же день в бой вступит дзюдоист Фердинанд Карапетян в весовой категории 73 кг. Он начнет соревнования в 06:00 часов.

27 июля — тяжелоатлет Изабелла Яйлян выступит в подгруппе В - в весовой категории до 59 кг. В этот же день пловец Артур Барсегян выйдет на стометровку вольным стилем среди мужчин. Соревнование начнется в 14:00 по ереванскому времени.

28 июля — день соревнований для пловчихи Варсеник Манучарян. Она выступит на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования начнутся в 14:00.

29 июля — боксер Арман Дарчинян (75 кг) попытается выйти в следующий раунд.

30 июля — второй заплыв пловца Артура Барсегяна (50 метров вольным стилем). Соревнования начнутся в 14:00 часов.

1 августа — выступают борцы греко-римского стиля. Армен Меликян (60 кг) начнет борьбу из 1/8 финала. Бои начнутся в 06:00 часов.

2 августа — борцы Карапет Чалян и Артур Алексанян начнут борьбу за медали в 1/8 финала. Бои начнутся в 06:30 часов. В случае выхода в финал бои состоятся 3 августа.

2 августа также финал соревнований гимнастов в опорном прыжке, в которых выступит Артур Давтян.

3 августа — в тройном прыжке стартует спортсмен Левон Агасян, а борец Карен Асланян (67 кг) начнет борьбу в 1/8 финала. В этот же день с 14:50 по ереванскому времени борьбу за звание чемпиона Летних Олимпийских игр начнет Симон Мартиросян (109 кг).

4 августа — борец вольного стиля Арсен Арутюнян (57 кг) начнет борьбу в 1/8 финала. Соревнования начнутся в 11:30 часов по ереванскому времени. Финал состоится 5 августа.

6 августа — последний старт олимпийской сборной Армении. Вазген Теванян, в 1/8 финала будет бороться за медали в весовой категории до 65 кг. Финал состоится 7 августа.