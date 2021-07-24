Он заставил нас услышать самих себя. Прощание с королем дудука Дживаном Гаспаряном

Церемония прощания с народным артистом СССР, королем дудука Дживаном Гаспаряном состоялась 24 июля в Концертном зале Арама Хачатуряна.

Как передает Арменпресс, в последний раз проститься с мастером пришли и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян, высокопоставленные лица, деятели культуры, друзья, родственники, граждане.

По словам заслуженного артиста РА, дудукиста Камо Сейраняна, все наши мастера дудука учились у Дживана Гаспаряна, совершенствуясь как с помощью самого мастера, так и через его записи.

«Помню, впервые встретил мастера, когда был на первом курсе консерватории. На Национальном радио был организован конкурс дудука. Председателем жюри был Дживан Гаспарян. Он сделал мне замечание: «Мальчик, когда играешь, обращай внимание на свои пальцы, а ты смотришь на всех – на членов жюри, на тех, кто сидит рядом, кроме своих пальцев. В последующие годы мы сблизились с Варпетом. Армянский народ потерял великого художника. Желаю всем нам терпения», - сказал Сейранян.

Многому у мастера научился и народный артист, дудукист Геворг Дабагян.

Дабагян убежден, что созданные Мастером общечеловеческие ценности принесут пользу многим поколениям.

"Такие люди никогда не умирают. Человек умирает, если ничего не дает миру. Дживан Гаспарян оставил большое наследие, он смог представить наш дудук миру. Благодаря ему узнали нашу страну, полюбили армянский народ, углубились в корни армянской культуры. Смерть Дживана Гаспаряна - большая потеря для культурной жизни, потому что присутствие таких людей, независимо от возраста, необходимо людям, человечеству», - подчеркнул Дабагян.

По словам заместителя министра ОНКС Араика Хзмаляна, Дживан Гаспарян один проделал работу целого института, чтобы поднять авторитет Армении и сделать ее узнаваемой в мире.

«Я не хочу сосредотачиваться только на его международной деятельности, потому что он заставил нас услышать самих себя. Фактически Дживан Гаспарян окончательно подтвердил, что дудук, или, как мы говорим, абрикосовая дудочка, является инструментом существования армян. Через дудук услышана история армянского народа, биография, переживания каждого армянина. «Дудуком он построил свой памятник, он построил его своим искусством, своим наследием», - подчеркнул Хзмалян.

Араик Хзмалян не считает, что не будет достойной замены Дживану Гаспаряну, потому что мастер заложил прочный фундамент и основал школу.

«Сегодня у нас просто фантастические дудукисты, думаю, в ближайшем будущем мы узнаем имена, равноценные имени мастера. В любом случае, нас всех утешает огромный труд и любовь к Дживану Гаспаряну, достойная жизнь, которую прожил учитель и заставил нас так жить», - заключил Хзмалян.