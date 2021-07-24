Наира Зограбян создала правозащитную общественную организацию

Бывший член партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян объявила о создании (с единомышленниками и партнерами) и начале работы правозащитной О/О «Безопасность и демократия».

«У нас обширная повестка дня: конечно, права человека, а также вопросы военнопленных, пропавших без вести, политический мониторинг, вопросы демократии и безопасности. Нет и не будет политического никакого предпочтения и/или обслуживания чьих-либо политических интересов.

Объектом нашего мониторинга станут и правительство, и оппозиция.

Есть и будет лишь одна повестка дня и один интерес — повестка и интерес Армении и гражданина», - , как передает Арменпресс, написала в Facebook Наира Зограбян.

Она подчеркнула, что хотя будет довольно сложно быть услышанными, но они постараются сделать для этого все возможное.

«Мы очень постараемся, потому что эти выборы не только не решили системных проблем страны, но и увеличили угол свободного падения, замазав его косметической штукатуркой.

Мы постараемся еще и потому, что отныне все яснее ясного — эту катастрофу нужно остановить.

Вопрос номер один на выборах 20 июня так и не был решен, потому что, как оказалось, ни правительство, ни оппозиция перед собой таковую даже не ставили», - заключила Наира Зограбян.