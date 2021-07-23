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Гаяне Габриелян назначена заместителем министра окружающей среды


Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал решение о назначении Гаяне Габриелян заместителем министра окружающей среды. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.
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