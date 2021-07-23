В правительстве обсужден процесс реализации программ, направленных на развитие аграрной сферы

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел в правительстве совещание, в ходе которого был обсужден процесс реализации программ развития в сфере сельского хозяйства.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале совещания Никол Пашинян отметил: “ Речь идет о программах финансовой поддержки аграрных хозяйств. В основе содержания этих программ - развитие этих хозяйств. Мы постараемся понять, насколько хорошо работают программы и что нам нужно сделать, чтобы сделать их адресными, доступными и эффективными с точки зрения развития сельского хозяйства”.

Заместитель министра экономики Арман Ходжоян представил подробности о процессе реализации программ. В частности, замминистра доложил, что производство фруктовых и овощных консервов и соков в этом году увеличилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экспорт уже отправлено 116 тыс 930 тонн фруктов и овощей. Этот показатель был вдвое меньше в аналогичный период 2020 года.

Арман Ходжоян сообщил, что в целом в сфере сельского хозяйства действует 14 программ развития, в числе которых лизинг, садоводство, ирригация, страхование, племенное животноводство/животноводство, закупка, производство и экспорт сырья, виноделие, субсидированные кредиты, разработка озимой и яровой пшеницы и т. д.

Коснувшись лизинговой программы, замминистра отметил, что ее использование является дополнительным финансовым инструментом на финансовом рынке. “Инструмент лизинга предоставляется для приобретения сельхозтехники и агроперерабатывающего оборудования. Мы достаточно высоко оцениваем старт и реализацию проекта, показатели удовлетворительные. Отрадно также, что успешное использование инструмента лизинга позволяет создавать профессиональные ассоциации, в сотрудничестве с которыми мы делаем программу более адресной посредством законодательных реформ”, - сказал Ходжоян, добавив, что в рамках программы увеличен порог для приобретения перерабатывающего оборудования с 450 млн драмов до 1 млрд драмов.

В настоящее время ведутся работы по включению установки солнечных фотоэлектрических станций в программу лизинга, что снизит производственные затраты и повысит конкурентоспособность.

Замминистра добавил, что в рамках международных программ в этом году сельским хозяйствам уже передано 100 единиц сельхозтехники. Ожидается, что к концу года это число увеличится еще на 200 единиц.

Коснувшись направленной на развитие интенсивного садоводства программы, замминистра отметил, что в этом году процесс удовлетворительный. В 2020 году в стране в рамках программы было основано 518,6 га фруктовых садов, а в первом полугодии этого года - 350,7 га. По словам Ходжояна, результаты дают положительную динамику. По его словам, изменения, внесенные в эту программу в прошлом году, позволили построить в садах бассейны, которые позволят хозяйствующим субъектам копить воду и подавать ее по мере необходимости. В программу добавлен еще один компонент. Речь идет о стимуляции производства высокоценных культур. Это изменение вступит в силу в 2022 году.

Было отмечено, что интенсивно осуществляется программа агрострахования. По сравнению с прошлым годом, в этом году количество договоров страхования увеличилось уже в 3 раза. Застрахованные культуры - это в основном зерновые, абрикос и яблони. В текущем году в программу будут включены и новые культуры.

Заместитель министра экономики коснулся процесса животноводства, овцеводства, строительства умных ферм. Было сообщено, что в рамках финансируемой Всемирным банком и реализуемой министерством экономики программы в настоящее время в 19 населенных пунктах 6 областей внедряются системы орошения пастбищ. В этом году аналогичные работы начнутся еще в 10 общинах. Также в 50 населенных пунктах будут построены общинные места сбора животных.

Был также затронут процесс реализации программ, направленных на стимулирование производства озимой пшеницы и яровых культур.

Арман Ходжоян доложил о работе по организации процесса заготовки винограда и других продуктов. Было отмечено, что уже проведены встречи с крупными заготовщиками, чтобы обсудить существующие проблемы, шаги по их решению и объемы кредитования со стороны государства. Замминистра заверил, что процесс заготовок будет проходить в регламентированном порядке без каких-либо проблем.

Были обсуждены развития в области экспорта вин и коньяков и шаги по решению существующих проблем.

Подводя итоги встречи, исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян отметил важность повышения продуктивности аграрного сектора и подчеркнул необходимость обеспечения эффективности государственных программ в этой сфере. Никол Пашинян поручил ответственным лицам внимательно следить за ходом проектов, реализуемых бенефициарами программ, чтобы оценить их эффективность и возможности улучшения программ.