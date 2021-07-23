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Азиатские индексы - 23-07-21


ТОКИО, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 27548.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1904.41 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.68% и составил 3550.40 пункта, а HANG SENG снизился на 1.45% и составил 27321.98 пункта.


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