ГФИА и Масдар предполагают строительство в Армении еще одной солнечной станции мощностью в 200 МВт

Государственный фонд интересов Армении (ГФИА) и арабская компания «Масдар» планирует осенью предложить строительство еще одной солнечной фотоэлектрической станции мощностью в 200 МВт. Параллельно со строительством станции в Даштадеме и Талине построить такую же, с той же мощностью. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил генеральный директор Государственного фонда интересов Армении Давид Папазян.

«Мы, команда «Масдар» и Государственный фонд интересов Армении, осенью сделаем Министерству территориального управления и инфраструктур предложение на строительство еще одной солнечной фотоэлектрической станции мощностью в 200 МВт. Скорее всего, это будет по более низкой цене, чем предусмотрено этим контрактом (имеется в виду контракт на строительство электростанции мощностью 200 МВт в общинах Талин-Даштадем Арагацотнской области)», - сказал Папазян, пояснив, что это будет дешевле на 2,99 цента.

Директор фонда напомнил, что в закон о государственно-частном партнерстве внесены изменения. «Если в прошлом закон был довольно сложным, на мой взгляд, это была стена для инвестирования в Армению в таком формате, то недавно принятые изменения уже позволяют реализовывать программы такого масштаба путем двусторонних переговоров», - сказал Папазян.

Место новой электростанции мощностью 200 МВт уже предусмотрено, она будет недалеко от Арагацотна, но подробностей пока не сообщается. Земля также будет общинной и будет непригодной для других сельскохозяйственных целей. Солнечная радиация в этом районе также довольно высокая.

Если проект будет одобрен, вторая станция мощностью 200 МВт будет запущена через год после сдачи в эксплуатацию станции в Даштадеме и в Талине. Что же касается строительства солнечных станций в Даштадеме и Талине, Папазян сказал: «Планируется, что в октябре 2024 года будет полная продажа электроэнергии, а вторая станция мощностью 200 МВт начнет действовать на 12 месяцев позже, то есть в октябре 2025 года».

Анна Григорян