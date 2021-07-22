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Айк Мартиросян одержал очередную победу на Кубке мира

Айк Мартиросян одержал очередную победу на Кубке мира

Член мужской сборной Армении по шахматам Айк Мартиросян продолжает успешное выступление на Кубке мира по шахматам.

Как сообщает Арменпресс, в четвертом туре Кубка мира по шахматам в Сочи Мартиросян одержал победу над хорватом Анте Бркичем. Армянский шахматист играл белыми фигурами и на 48-м ходу партии заставил соперника сдаться. 23 июля гроссмейстеры сыграют еще одну классическую партию.

Габриэль Саркисян, Шант Саркисян, Ованес Габузян и Элина Даниелян остались вне борьбы. Ранее стало известно, что гроссмейстер Левон Аронян вообще не примет участие в чемпионате мира из-за проблем со здоровьем. Аронян - действующий обладатель Кубка мира.

В этом году Кубок мира по шахматам проходит в Сочи. В мужском турнире 206 участников, в женском - 103. Турнир завершится 6 августа.


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