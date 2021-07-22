Айк Мартиросян одержал очередную победу на Кубке мира

Член мужской сборной Армении по шахматам Айк Мартиросян продолжает успешное выступление на Кубке мира по шахматам.

Как сообщает Арменпресс, в четвертом туре Кубка мира по шахматам в Сочи Мартиросян одержал победу над хорватом Анте Бркичем. Армянский шахматист играл белыми фигурами и на 48-м ходу партии заставил соперника сдаться. 23 июля гроссмейстеры сыграют еще одну классическую партию.

Габриэль Саркисян, Шант Саркисян, Ованес Габузян и Элина Даниелян остались вне борьбы. Ранее стало известно, что гроссмейстер Левон Аронян вообще не примет участие в чемпионате мира из-за проблем со здоровьем. Аронян - действующий обладатель Кубка мира.

В этом году Кубок мира по шахматам проходит в Сочи. В мужском турнире 206 участников, в женском - 103. Турнир завершится 6 августа.