Байден объявит о введении санкций против членов правительства Кубы

Президент США Джо Байден в четверг намерен объявить о введении индивидуальных санкций в отношении ряда членов правительства Кубы, где ранее прошли первые за многие годы масштабные протесты. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает издание Politico.

"Президент Байден в четверг планирует ввести точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц кубинского правительства", - пишет издание, не раскрывая свои источники.

Американская администрация ранее заявляла, что не исключает введения санкций против представителей кубинских властей, ответственных, по мнению Вашингтона, за подавление недавних протестов.