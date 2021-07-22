Байден объявит о введении санкций против членов правительства Кубы
20:16, 22 Июль, 2021
Президент США Джо Байден в четверг намерен объявить о введении индивидуальных санкций в отношении ряда членов правительства Кубы, где ранее прошли первые за многие годы масштабные протесты. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает издание Politico.
"Президент Байден в четверг планирует ввести точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц кубинского правительства", - пишет издание, не раскрывая свои источники.
Американская администрация ранее заявляла, что не исключает введения санкций против представителей кубинских властей, ответственных, по мнению Вашингтона, за подавление недавних протестов.
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