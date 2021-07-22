ЦИК Армении признала утратившей силу регистрацию кандидатов в депутаты, представивших самоотвод

Центральная избирательная комиссия регистрацию кандидатов, вышедших из избирательных списков партий и блоков, участвовавших во внеочередных парламентских выборах 20 июня 2021 года, признала недействительной. Как сообщает «Арменпресс», проект постановления о признании регистрации недействительной на внеочередном заседании 22 июля представил секретарь ЦИК Армен Смбатян.

Постановление признает недействительной регистрацию Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна, Лилит Макунц, Сурена Папикяна, Романоса Петросяна, Араика Арутюняна, Анаит Аванесян, Армена Памбухчяна, Дианы Гаспарян, Гнела Санумяна, Нарека Мкртчяна, Амбарцума Матевосяна, Арама Хачатряна, Ованнеса Арутюняна, Арарата Григоряна, Давида Геворгяна, Акопа Симиндяна, а также регистрацию кандидатов от блока “Айастан” Роберта Кочаряна, Марианны Епремян и Александра Хачатуряна.

Таким образом, 17 человек вышли из ГД и 3 - из блока «Айастан». Проект решения принят 7 голосами “за”.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня 2021 года. Результаты выборов в Конституционном суде оспорили 4 политические силы: блоки «Айастан», «Честь имею», партии «Зартонк» и «Родина Армении». 17 июля Конституционный суд объявил о своем решении оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии РА по итогам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года.