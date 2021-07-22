Араик Арутюнян провел совещание по жилищным программам

22 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание, посвященное реализации в республике жилищных программ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Главное информационное управление Аппарата президента Арцаха.

С докладами о строительстве в Степанакерте и в районах, о планируемых программах, о процессе размещения перемещенных граждан выступили государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян, руководитель Аппарата президента Карен Шахраманян и министр градостроительства Арам Саркисян.

В Арцахе уже начато строительство около 2 000 квартир и частных домов. Только в Степанакерте до конца года будет сдано почти 350 квартир. Президент поручил ответственным органам проработать механизмы обустройства строящихся домов, выделения земель, прилегающих к частным домам, а также решения вопросов инфраструктур и строительства новых инфраструктур.

Глава государства подчеркнул, что решение жилищных проблем бездомных семей, а также других уязвимых социальных групп является одной из основных задач правительства Республики Арцах. Содействие в рамках этих программ должно быть адреснее, и в соответствии с индивидуальными потребностями граждан.

Днями раньше президент Республики Арцах утвердил программу обеспечения жильем семей погибших, без вести пропавших военнослужащих, признанных инвалидами, также и семей, лишившихся жилья вследствие войны. В ближайшие дни соответствующие структуры должны представить механизмы реализации этой программы.