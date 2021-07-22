Борец Володя Франгулян пробует силы в MMA

Бывший член сборной Армении по вольной борьбе Володя Франгулян дебютировал в MMA (бои без правил).

Как передает «Арменпресс», Франгулян примет участие в турнире “Gladiator Challenge”, который пройдет 24 июля в Калифорнии, в спорткомплексе “Вали Центер”.

Ранее стало известно, что дебют в MMA отметит и чемпион мира и Европы Максим Манукян.