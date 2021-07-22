Объявлен прием-конкурс для поступления на работу в патрульную службу 

В рамках реформ в полиции объявляется конкурс для прохождения обучения в Учебном комплексе полиции в Лорийской и Ширакской областях, а также в Ереване с перспективой работы в патрульной службе.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», на своей странице в Facebook написал и. о. министра юстиции Рустам Бадасян.

«Срок обучения - 5 месяцев. В течение всего периода обучения будет выдаваться стипендия в размере 68 000 драмов. Граждане Республики Армения, имеющие как минимум общее среднее образование, в возрасте от 18 до 35 лет, ростом не менее 160 см, способные выполнять обязанности сотрудника полиции в силу своих личных качеств, состояния здоровья и физической подготовки, могут подать заявление на прием», - написал Рустам Бадасян.