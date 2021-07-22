В административном районе Еревана Малатия-Себастия 23 июля запланировано плановое отключение воды

В связи с проведением плановых работ 23 июля с 10:00 до 20:00 будет прекращено водоснабжение некоторых участков административного района Малатия-Себастия. «Арменпресс» передает сообщение компании «Веолия Джур».

В частности, водоснабжение будет прекращено по следующим адресам: улица Бабаджаняна полностью, 108-122, четные номера от 130 до 158 и нечетные номера от 121 до 151 улицы Андраника, номера жилого массива Б-2 - 83, 85, 89, 91-95, 119-121, 129-140, лучевые А, Б, В, Г, школы 11, 190, детские сады № 47, 77, 78, здания по проспекту Исакова 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 46 и прилегающие общественные объекты.

Компания приносит потребителям свои извинения за причиненные неудобства и заранее благодарит за проявленное понимание.