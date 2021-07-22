Европейские индексы выросли - 21-07-21

МОСКВА, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.36% и составил 15422.50 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.85% и составил 6464.48 пункта, британский FTSE вырос на 1.70% и составил 6998.28 пункта, а российский RTSI вырос на 1.20% и составил 1586.12 пункта.