Число погибших в результате наводнения в Чжэнчжоу возросло до 25

Не менее 25 человек погибли из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу центральной провинции КНР Хэнань. Об этом в среду сообщили местные власти на пресс-конференции, которую транслирует агентство "Синьхуа".

По предварительным данным, семь человек числятся пропавшими без вести. Из-за обильных ливней и наводнений с 16 июля пострадали 1,24 млн жителей провинции Хэнань.

В среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что власти КНР не получали информации об иностранных гражданах среди погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Из-за продолжавшихся несколько дней ливней в провинции Хэнань начались паводки. Во вторник в результате затопления поезда в тоннеле метро административного центра провинции - города Чжэнчжоу - погибли 12 человек, еще пять пострадали. Власти города Гунъи к западу от Чжэнчжоу сообщили о четырех погибших.

Из-за прорыва плотины на одном из водохранилищ города власти провинции ввели первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.