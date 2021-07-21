В Армении подтверждено 220 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 56 человек

По состоянию на 11:00 21 июля в Армении подтверждено 220 новых случая заражения COVID-19, 56 заболевших вылечились, есть 1 летальный исход. За последние сутки проведено 4 875 тестов. Всего проведено 1 272 345 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 227 936 случаев заражения COVID-19, 218 585 из которых вылечились, есть 4 573 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 665 пациентов.