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Европейские индексы выросли - 20-07-21

Европейские индексы выросли - 20-07-21

МОСКВА, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.55% и составил 15216.27 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.81% и составил 6346.85 пункта, британский FTSE вырос на 0.54% и составил 6881.13 пункта, а российский RTSI вырос на 0.51% и составил 1567.28 пункта.


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