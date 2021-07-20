И.о. главы МИД Армении и главы иностранных дипмиссий обсудили посягательства Азербайджана

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян 20 июля принял руководителей аккредитованных в Армении дипломатических миссий.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, ключевой темой встречи стала ситуация, сложившаяся в результате посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении, в частности, вторжения вооруженных сил Азербайджана в Сюникскую и Гегаркуникскую области, а также создание нового очага напряженности в Араратской области Армении, в направлении села Ерасх.

В ходе встречи Армен Григорян отметил, что параллельно с этими действиями официальный Баку предъявляет к Армении ложные территориальные и псевдоисторические претензии, что однозначно свидетельствует об агрессивных устремлениях Азербайджана в отношении территории Республики Армения.

Было подчеркнуто, что неадекватная реакция международного сообщества на применение силы против народа Арцаха и массовые зверства, включая этнические чистки, побудили Азербайджан использовать силу в качестве постоянного инструмента политики, который угрожает региональной безопасности и миру.

В этом контексте Армен Григорян особо подчеркнул: «Республика Армения и весь армянский народ не потерпят таких нарушений своих прав. Сегодня Вооруженные силы Армении полностью выполняют свои обязанности по обеспечению территориальной целостности Армении. Армения задействует весь свой военно-политический инструментарий, сотрудничая также в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних форматов».

Армен Григорян подчеркнул, что Армения ожидает четкой реакции со стороны международных партнеров на подобные нарушения международного права со стороны Азербайджана.

Особо было подчеркнуто, что без возобновления карабахского мирного процесса и, наконец, урегулирования конфликта, регион будет постоянно сталкиваться с новыми попытками подорвать безопасность.

«Армения готова участвовать в карабахском мирном процессе на основе подходов, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которые подтверждают разработанные сопредседателями принципы, в том числе право на самоопределение», - сказал Армен Григорян.