Президент Армении с рабочим визитом посетит Японию

Президент Республики Армения Армен Саркисян с рабочим визитом посетит Японию. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян вместе с главами ряда государств примет участие в официальной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Президент Армении примет участие в официальном приеме, организованном императором Японии Нарухито в Императорском дворце, и побеседует с императором.

В рамках визита запланирована встреча президента Армена Саркисяна с премьер-министром Японии Суга Ёсихидэ, в ходе которой будут обсуждены вопросы, связанные с углублением армяно-японских отношений и двусторонней повесткой дня.

Президент Саркисян также встретится с руководителями и бизнесменами ряда известных технологических компаний для обсуждения возможностей армяно-японского сотрудничества, а также посетит научные и образовательные учреждения.

По пути в Токио президент Саркисян в Дохе встретится с руководством Государства Катар для обсуждения вопросов, связанных с расширением армяно-катарского сотрудничества и инвестиционных возможностей.