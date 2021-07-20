 Девиз Олимпийских игр дополнен новым словом

Международный олимпийский комитет девиз Олимпийских игр дополнил новым словом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает президент МОК Томас Бах.

На 138-й конференции МОК было решено, что к девизу «Выше, быстрее, сильнее» (Citius, Altius, Fortius) будет добавлено слово «вместе».

Олимпийский девиз впервые был использован на Олимпийских играх в Париже, в 1924 году.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа. Путевки на Олимпийские игры завоевали 17 армянских спортсменов: борцы греко-римского стиля Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Карапет Чалян (77 кг), Артур Алексанян (97 кг), вольные борцы Арсен Арутюнян (57 кг), Вазген Теванян (65 кг), боксеры Корьюн Согомонян (52 кг), Ованнес Бачков (63 кг), Арман Дарчинян (75 кг), гимнаст Артур Давтян, стрелок Эльмира Карапетян, тяжелоатлеты Изабелла Яйлян (59 кг), Симон Мартиросян (109 кг), дзюдоист Фердинанд Карапетян (73 кг), тройной прыгун Левон Агасян, пловцы Артур Барсегян и Варсеник Манучарян.