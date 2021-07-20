Карлен Маргарян достойно представил Армению на международном конкурсе «Славянский базар»

На Международном детском конкурсе «Славянский базар» Армению представлял 12-летний Карлен Маргарян, выступления которого не оставили публику безразличной.

Ежегодный конкурс-фестиваль «Славянский базар», отметивший в этом году свое 30-летие, 19 июля подвел итоги конкурса 2021 года.

Как сообщает «Арменпресс», руководитель армянской делегации конкурса Вреж Киракосян отметил, что конкурс был организован на очень высоком уровне даже в условиях пандемии.

«Мы уже говорили, что в этом году Армения участвовала только в детском конкурсе, на котором выступил воспитанник студии «Трио» Карлен Маргарян. В Ереване мы с Карленом провели достаточно серьезную работу. Вокалом с ним занималась певица Анаит Шахбазян. Все было представлено правильно и красиво. Я, как руководитель делегации и уже многолетний представитель «Славянского базара», скажу, что Карлен выступил блестяще. В первый день, когда он исполнял песню «Айастан» мы даже расстроились», - рассказал Киракосян.

«Наш мальчик с честью выполнил все поставленные задачи. Хочу поблагодарить студию «Трио», моих хороших друзей Григора Даниеляна и Рипсиме Елинян», - подчеркнул Киракосян и добавил, что мы еще услышим о Карлене, потому что он артист с большим будущим.

По словам певицы, преподавателя вокала Карлена Маргаряна Анаит Шахбазян, армянский участник оба дня конкурса выступил с честью и с мастерством.

«11 лет назад я сама участвовала в этом конкурсе, а 11 лет спустя представила там своего ученика Карлена Маргаряна, воспитанника студии «Трио». Мы поехали туда в хорошем настроении, во время выступлений Карлена мне казалось, что это я пою. Я недовольна результатами, потому что у нас было красивое, качественное выступление, подготовленное в соответствии со всеми требованиями конкурса, но мы не заняли конкурсного места. Карлен стал лишь лауреатом. Мне это трудно понять. Потом мы поняли, что и здесь замешана политика, так оценивали даже детей. Этот было впервые, чтобы было так много несправедливости, связанной с баллами детей. Конечно, были достойные участники, которые заняли призовые места, но было абсурдно ничего не дать Карлену. Мы обязательно привезем с собой его выступления, покажем их на одном из телеканалов, чтобы армянская общественность увидела, как блестяще пел наш мальчик, как было бы правильно, если бы и он был среди победителей», - подчеркивает она.

Анаит Шахбазян еще раз отмечает, что они проявили себя весьма достойно, все говорили об армянском участнике, отмечая, что он очень силен.

«Подчеркну, что это была одна из самых больших сцен в жизни Карлена, это был его первый конкурс. Поздравляю Карлена, он вел себя как действительно сильный, замечательный армянин, что для нас является большой честью», - заключила Шахбазян.

Отметим, что Гран-при на соревнованиях получил Комен Вукович из Черногории.