Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июль

Армения и Россия подвели итоги штабных переговоров Вооруженных сил двух стран

Армения и Россия подвели итоги штабных переговоров Вооруженных сил двух стран

17 июля были подведены итоги штабных переговоров Вооруженных сил Республики Армения и Российской Федерации. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны.

Делегация Генштаба ВС РФ во главе с заместителем начальника генерал-полковником Сергеем Истраковым, находящаяся в Армении с 5-дневным визитом, представила результаты переговоров и указала на дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять.

Начальник Генерального штаба ВС РА генерал-лейтенант Артак Давтян поблагодарил делегацию ВС РФ за тесное сотрудничество. Были обсуждены дальнейшие направления армяно-российского двустороннего военного сотрудничества и подписан Меморандум о сотрудничестве.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации