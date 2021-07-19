Армения и Россия подвели итоги штабных переговоров Вооруженных сил двух стран

17 июля были подведены итоги штабных переговоров Вооруженных сил Республики Армения и Российской Федерации. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны.

Делегация Генштаба ВС РФ во главе с заместителем начальника генерал-полковником Сергеем Истраковым, находящаяся в Армении с 5-дневным визитом, представила результаты переговоров и указала на дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять.

Начальник Генерального штаба ВС РА генерал-лейтенант Артак Давтян поблагодарил делегацию ВС РФ за тесное сотрудничество. Были обсуждены дальнейшие направления армяно-российского двустороннего военного сотрудничества и подписан Меморандум о сотрудничестве.