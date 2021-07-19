Лауреаты ряда международных конкурсов скрипачка Диана Адамян и пианистка Астхик Гукасян выступят с Государственным камерным оркестром Армении.

Как сообщает «Арменпресс», концерт состоится 21 июля в Доме камерной музыки имени Комитаса. Оркестром будет дирижировать художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Ваан Мартиросян.

В программе: В. А. Моцарт: Концерт для фортепиано с оркестром № 20 ре минор и Концерт Мендельсона для скрипки ми минор соч. 64.

Концерт пройдет до концерта в Берлине “Debut in Deutschlandfunk Kultur”, при содействии посольства Федеративной Республики Германия в Армении.

Диана Адамян в Германии также выступит со Скрипичным концертом Мендельсона.

Диана Адамян - лауреат ряда международных конкурсов. В июне 2020 года она участвовала в Международном конкурсе имени Арама Хачатуряна и заняла первое место. В апреле 2018 года Диана в Женеве участвовала в Международном конкурсе скрипачей Иегуди Менухина, также завоевав первую премию. В 2018 году она заслужила Премию президента Республики Армения. В декабре 2015 г. Диана получила II премию IX Международного юношеского конкурса им. П. И. Чайковского. Он выступает не только в Армении, но и в разных странах мира.

Астхик Гукасян дает сольные концерты с 7 лет. Она лауреат многих международных конкурсов. В 2008 году участвовала в Республиканском конкурсе им. Г. Сараджяна и получила I премию. В 2009 - 2013 годах участвовала в Республиканском конкурсе имени А. Бабаджаняна (II премия, I премия не было). В 2016 году она участвовала в Международном конкурсе “ClaviCologne” в Аахене, Германия, где заняла 3 место. В 2020 году Астхик участвовала в международном онлайн-конкурсе “Viva music” и заняла 1 место. Она также получила Премию президента Республики Армения.